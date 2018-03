Pasquetta insieme agli animali ad Ippoasi

Il 2 di aprile gli amanti degli animali e del buon cibo non potranno rinunciare all'evento 'Pasquetta ad Ippoasi', una splendida occasione per trascorrere la giornata al rifugio.

Tale evento è importante per divulgare il lavoro di raccolta fondi che i volontari del progetto 'Ippoas' attuano per mantenere in vita questa realtà.

Il costo del pranzo (bevande escluse eccetto l'acqua) è di 15 euro; 8 euro per i bambini da 7 a 12 anni; gratis per i bambini fino a 6 anni e per gli adulti dagli 85 anni in poi.

Per sostenere il rifugio e per dare un contributo alla realizzazione degli eventi è richiesta, oltre alla quota del pranzo, anche un'offerta libera e responsabile. Tutto il ricavato andrà a sostenere gli animali salvati che vivono ad Ippoasi.

Per info e prenotazione (obbligatoria): eventi@ippoasi.org; 3897629476.

Programma

- Ore 10: visita guidata del santuario

- Ore 12.30: pranzo a buffet vegan, biologico e a km 0

- Ore 14: presentazione del libro 'Vegan Revolution', ultimo libro di Alfredo Meschi e di Beatrice Di Cesare. L'autore Alfredo sarà presente per una conferenza

- Ore 15: visita guidata del santuario