Passeggiata tra i ciliegi a Lari

Doppio appuntamento per una visita nei terreni dell'Azienda Mastrociliegia nel periodo della piena raccolta delle ciliegie. Domenica 26 maggio dalle ore 10:30 alle 13:30, e il pomeriggio dalle 16:00 alle 17:30, una giornata per conoscere da vicino gli alberi di cui mangiano i frutti, insieme ai titolari dell’azienda che faranno da guida e illustreranno la loro collezione di varietà coltivate. Attraverso i frutteti pendenti di ciliegio (e non solo), si potrà vedere dal vivo la biodiversità delle ciliegie nella moltitudine delle forme, colori e dei sapori.

Per i clienti di Campagna Amica un'occasione per conoscere da vicino i produttori, che saranno a disposizione per domande e curiosità. Al termine possibilità di acquisto delle ciliegie delle varietà appena incontrate e descritte.

Ritrovo presso il cimitero di Lari agli orari sopra indicati.

Per info chiamare 3202227584 (no Whatsapp) oppure 3402334604 (anche Whatsapp).

È gradita per motivi organizzativi una manifestazione di interesse o una conferma di partecipazione (non vincolante).