Passeggiata 'Le storie del fosso dei mulini'

Passeggiata lungo lo storico Fosso dei Mulini, nel territorio di San Giuliano Terme, da Rigoli a Ripafratta, con il racconto di storie, tradizioni e leggende legate al corso d'acqua e ai paesi che attraversa. Promossa dall'associazione Salviamo La Rocca in collaborazione con la Polisportiva Sangiulianese.

Santi, mugnai, miracolati, nobili, poeti, granduchi: tante persone e tante storie hanno viaggiato sul corso d'acqua che alimentava i mulini della piana di Pisa e trasportava le "gondole" con merci e passeggeri. Ultimato da Cosimo I ben 450 anni fa, il fosso è conosciuto anche come Canale macinante, Fosso del Mulino, Canale demaniale di Ripafratta: percorreremo un tratto delle sue sponde a ritroso, da Rigoli fino alla sua origine, a Ripafratta.

Ci troviamo al parcheggio di Rigoli alle ore 9.00 di domenica 31 marzo, quindi percorreremo le meravigliose sponde erbose del Fosso. Effettueremo delle incursioni nei paesi toccati dal corso d'acqua, Molina di Quosa e Pugnano, e scopriremo che ognuno ha le sue "storie del fosso" da raccontare.

Infine arriveremo a Ripafratta, dove il canale entra sotto il paese, ne visiteremo un affaccio nascosto e scorgeremo le cateratte in Serchio da cui origina. Conclusione prevista per le 12.30.

Il rientro a Rigoli avverrà tramite pullmino (gentilmente messo a disposizione dalla Polisportiva Sangiulianese), oppure in autonomia tramite autobus di linea, che passa da Ripafratta alle 12.46, o alle 14.16 (costo biglietto 1,50) e ferma a Rigoli pochi minuti dopo.

La distanza è di circa 6 Km e non prevede dislivelli. Si raccomandano comunque scarpe e abbigliamento comodi. Per info e prenotazione (obbligatoria): visite@salviamolarocca.it L'iniziativa non ha costo, chi vuole potrà sostenere l'associazione iscrivendosi o con una piccola donazione.

