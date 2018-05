Torna a Pontedera la 'Passeggiata della Legalità'

Sabato 12 maggio torna l’appuntamento con la Passeggiata per la legalità e la giustizia sociale.

L’edizione vedrà nuovamente Arci Valdera come associazione capofila e come ogni anno ha raccolto il supporto di Libera e Avviso Pubblico, dei Comuni della Valdera, in primis del Comune di Pontedera che ospita​ e sostiene l’iniziativa, e della Regione Toscana.

Verranno trattati temi come: migrazioni, diritto di asilo, di accoglienza e integrazione.

Una camminata per promuovere la legalità intesa come valore democratico e come mezzo per saldare la responsabilità individuale alla giustizia sociale, per costruire ponti contro muri e fili spinati di ogni genere.

Il percorso, che partirà da Pontedera a La Rotta, sarà segnato ed animato da performance, letture e spettacoli, a partire dalle 14.30 fino alle 23.

