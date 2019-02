Passeggiata sulle Mura di Pisa

Domenica 3 marzo passeggiata sulle Mura a cura della Compagnia dello Stile Pisano per il ciclo ‘A spasso sulle Mura con…‘, per ripercorrere insieme la storia della città medievale, alla scoperta di torri, porte e quartieri. Dalla postierla dell’Anfiteatro alla Torre Santo Stefano, passando per la porta Pacis e la Torre delle Piagge. Quali erano nel medioevo le porte principali della città usate quotidianamente da mercanti e abitanti, e quando sono state chiuse? Perché l’attuale quartiere di Santa Maria si chiamava Ponte? A queste ed altre curiosità risponderanno i membri della Compagnia dello Stile Pisano, l’associazione nata nel 2006 che si occupa dello studio e della valorizzazione della storia della città e del suo patrimonio artistico e monumentale.



Appuntamento dalle 16 alle 18 con ingresso da Piazza delle Gondole e arrivo alla Torre Santa Maria.

Biglietto intero 5 euro, gratuito per bambini fino 8 anni e per disabili con accompagnatori, si consiglia di venire con le proprie cuffie audio. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 0500987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Diritto di prevendita 1,50 euro.

In caso di maltempo, l’evento potrà essere rimandato.