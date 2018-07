Passeggiata sulle mura di Pisa per vedere l'eclissi di Luna

Nella notte del prossimo 27 luglio si verificherà la eclissi di luna più lunga del secolo. Il nostro satellite sarà infatti oscurato per oltre cento minuti. In occasione del fenomeno, il sistema museale di Ateneo, i dipartimenti di Fisica e Matematica in collaborazione con CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura, organizzano una passeggiata astronomica lungo le antiche mura di Pisa.

L'evento è stato presentato da Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa, Sergio Giudici, docente del Dipartimento di Fisica e curatore scientifico dell'evento, Massimiliano Razzano, docente del dipartimento di Fisica, Simone Sacco, responsabile eventi 'Mura di Pisa' CoopCulture. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 050.0987480.

L'evento

L'appuntamento è alle ore 21, presso l'Area Pontecorvo (ex Marzotto) in Largo Bruno Pontecorvo 3, dove, dopo una breve introduzione all'evento in attesa che cali il buio, sarà possibile accedere alle Mura e percorrere il tratto compreso tra la Torre Piezometrica e Piazza dei Miracoli. Lungo il percorso, i visitatori troveranno vari punti attrezzati con telescopi e altra strumentazione per osservare la Luna e gli altri corpi celesti visibili. La direzione scientifica dell'evento è affidata al professor Sergio Giudici del dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa mentre i giovani della Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF) guideranno i visitatori durante le osservazioni.

Durante tutto l'arco della serata nell'area antistante all'accesso alle Mura saranno effettuate videoproiezioni e sulla Torre Piezometrica sarà proiettata la diretta streaming dell'evento realizzata dal GAMP – Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese. La diretta sarà trasmessa sul canale You Tube dell'Osservatorio.

Il costo del biglietto per la partecipazione all'evento è di 3 euro (2 euro per gli studenti universitari muniti di libretto). Info e prenotazioni 050 0987480.