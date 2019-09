Passeggiata sulle Mura alla ricerca del benessere

Sabato 28 settembre le Mura di Pisa diventano il palcoscenico di una passeggiata urbana alla ricerca del benessere, dall'alto del camminamento in quota che permette di vedere tutto da un'altra prospettiva. Con il professor Franco Nocchi, sociologo, maestro emerito di discipline orientali, esperto di filosofia taoista e di medicina tradizionale cinese, alla scoperta di tecniche, metodi e discipline per star meglio con noi stessi e con chi ci circonda. Partenza dalle 17 in piazza delle Gondole e arrivo alle 19 in piazza dei Miracoli, biglietto a 5 euro.