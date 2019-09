Passeggiata urbana meditativa con il professor Franco Nocchi

Sabato 28 settembre sulle Antiche Mura di Pisa evento speciale con il professor Franco Nocchi, docente universitario di psicologia del comportamento e psicopedagogia dei gruppi, ma anche musicista e cantautore, praticante di arti marziali e meditazione taoista, direttore ed ideatore della scuola di formazione per operatori del metodo F.E.M.A., che accompagnerà i visitatori in una passeggiata urbana meditativa.

Benessere, longevità, anima e gestione emozionale saranno i temi della giornata, affrontati passeggiando sul camminamento in quota, un luogo che può far vedere tutto da un'altra prospettiva. Si parlerà di tecniche, metodi e discipline per star meglio con noi stessi e con chi ci circonda.

Partenza dalle 17 in piazza delle Gondole e arrivo alle 19 in piazza dei Miracoli, biglietto a 5 euro. È possibile prenotare fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, oppure recandosi alle biglietterie delle Mura; diritto di prevendita 1,50 euro.

L'ingresso alle Mura e gli eventi sono gratuiti per i bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità. Informazioni di accessibilità sul sito www.muradipisa.it. CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca.

Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio