'Pasta Nostram' a Pieve Santa Luce

Anche quest'anno a Pieve Santa Luce la pasta sarà la protagonista dell'evento 'Pasta Nostram'.

Ad allietare il palato ci penseranno gli stand gastronomici nelle giornate dell'8 e 9 settembre, il sabato a partire dalle ore 9 a la domenica anche a pranzo dalle ore 12.

La manifestazione è organizzata dalla Cooperativa Produttori Agricoli Pieve Santa Luce ed è dedicata alla valorizzazione dei prodotti locali. Tra questi in particolare alla pasta 'Terra di Luce', prodotta esclusivamente con la semola del grano duro raccolto nelle Colline Pisane dagli agricoltori della Cooperativa.

L'evento si terrà presso al sede della Cooperativa in via Colline a Pieve di Santa Luce. Non mancheranno esposizioni di trattori d'epoca, musica dal vivo e spettacoli di magia.