Pastina e la sorgente del tiglio, escursione

Luogo di ritrovo: Pastina, ristorante SolRiso, (43,46015°N 10,56242°E) ore 9:00; o in alternativa partenza ore 08:15 Bar Salvini V.le delle Piagge-Pisa. Ritorno: indicativamente alle 18:00.

Attraversando il paese di Pastina ed i suoi campi, ci avventureremo per vecchi sentieri fino in cima al Monte Maggiore; da qua ci dirigeremo verso il Poggio del Tiglio, attraversando l’incantevole bosco di querce, per soffermarci all’omonima sorgente. Il ritorno al luogo di partenza sarà seguito da una merenda con prodotti tipici locali.

Materiale, cosa porto? Zainetto (massimo 10Km); scarponi; 2 litri d’acqua; abiti adeguati al clima e comodi nei movimenti possibilmente maglietta traspirante; giacca impermeabile o poncho impermeabile; costume da bagno; sacco per l’immondizia; pranzo al sacco; cappello. Uomini: consigliato intimo confortevole. Donne: consigliato reggiseno sportivo e intimo confortevole. Ricordate di munirvi dei vostri medicinali specifici (antistaminici; bronco dilatatori per asmatici; ecc.) se necessario. Lo zaino non deve essere troppo pesante, massimo 10/15kg.

Attività proposte:

-Osservazione della fauna selvatica

-Osservazioni della flora

-Cenni storici del luogo

-Percorso ad Anello tot.Km: 18 km circa

-Dislivello: 380 m

-Difficoltà: facile

Prezzi: 15 € a persona.Quota ridotta 12,00€ (soci asd Arcadia – studenti UNIPI – Over 65 anni). Gratuito fino a 13 anni compiuti.

La quota comprende l’accompagnamento della guida ambientale escursionistica (ai sensi della L.R. 42/2000) copertura assicurativa RCT. MERENDA con prodotti tipici locali. Per ogni dubbio o informazione non esitate a contattare Michele Olivieri 320/1618156.