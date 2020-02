Pedalata mattutina con visita a San Casciano

La biciclettata che Fiab Pisa propone per domenica 9 febbraio è una gita mattutina con visita alla pieve e alla villa delle Quattro Stagioni di San Casciano. L'appuntamento è per le 9.30 in lungarno Guadalongo con partenza alle 9.40.

È prevista una sosta per la colazione a Zambra alle 10:30 e tra le 11 e le 12 la visita della pieve e della villa. Al termine delle visite ripartenza per Pisa e rientro per l'ora di pranzo. La lunghezza complessiva è di circa 22 Km, tutti pianeggianti e su strade a basso traffico, tranne un breve tratto sulla Tosco-Romagnola, dalla Cella fino a Riglione. I bambini possono partecipare con bici provviste di ruote con misura non inferiore ai 20”.

Tutti i partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con biciclette funzionanti, in buone condizioni e possibilmente provvisti di kit di riparazione o camera d’aria di scorta. La gita è riservata ai soci FIAB e come al solito sarà possibile iscriversi, o rinnovare l'adesione, a FIAB Pisa prima della partenza. Per info: Francesco, 3383184833, Maria Laura 3355879070.