Pedalata sulle ciclabili cittadine

Domenica 1° dicembre FIAB Pisa pedala lungo le ciclabili cittadine alla scoperta di punti critici per la ciclabilità, di tratti di pista di recente completamento e di altri su cui è ancora necessario intervenire. La biciclettata si svolge su un percorso facile e in buona parte protetto di circa 15 Km.

L'appuntamento è per le 9.30 in piazza dell'Arcivescovado e alle 10.30 è prevista una pausa alla pasticceria Cioccorocolato di via Di Simone. La conclusione della pedalata è prevista per le 12.15 circa in piazza XX Settembre.

La biciclettata è riservata ai soci FIAB e sarà possibile iscriversi o rinnovare l'adesione a FIAB Pisa prima della partenza. I bambini potranno partecipare con bici provviste di ruote di misura non inferiore ai 20”. Per info: Marina, marina@fiabpisa.it, 340 5307603, Alessandro, alessandro@fiabpisa.it, 328 2751552