Via Mascagni in festa con Pedaliamo alla stazione. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, in programma sabato 1 giugno, dalle ore 10 alle 18.30, rivolta a bambini e adulti, giovani e meno giovani, è nata da una idea del negozio Smile&Ride e organizzata in collaborazione conConfcommercio Provincia di Pisa, il patrocinio del comune di Pisa.

Via Mascagni sarà chiusa al traffico, nel tratto da via Battisti e via Catalani, per consentire le molte attività in programma, tra visite guidate in bicicletta, passeggiate sulle Mura, Nordic Walking, circuito in bici per i bimbi. Sarà una giornata di giochi e di educazione stradale, grazie al preziososupporto della Polizia Municipale, che realizzerà percorsi con birilli e cartelli stradali e fornirà indicazioni su come comportarsi in caso di furto della propria bicicletta.

Il via libera ufficiale della manifestazione è previsto alle ore 12.15 alla presenza dell'assessore alla Sicurezza del comune di Pisa Giovanna Bonanno, del Vicepresidente di Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Trolese, degli organizzatori del negozio Smile&Ride.