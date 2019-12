Domenica 15 dicembre, presso lo studio AntoinArte in via Toniolo a Campo , Carlo Caterini presenterà il suo ultimo libro, "Pèlope" scritto in forma di sonetti in vernacolo pisano, che propone una umoristica e fantasiosa rivisitazione della mitologia greco romana e conseguenti ipotesi sull' origine greca della fondazione di Pisa.

Le illustrazioni del libro sono state realizzate da Antonella Caterini, artista figlia dello scrittore. Alla presentazione sarà presente anche il poeta Giacomo Ranieri Barsanti, che insieme a Carlo Caterini leggerà e interpreterà alcuni sonetti del libro.

