Carcere e misure di comunità. L’associazione Controluce inaugura il corso di formazione annuale. Ogni anno l’associazione Controluce organizza un una serie di incontri con l’obiettivo di far conoscere la realtà penitenziaria a quanti siano interessati.

I temi trattati quest anno e raccolti sotto il titolo “Percorsi di Giustizia” si pongono l’obiettivo di illustrare quale sia il modello di giustizia delineato dalla Costituzione italiana, quali le criticità nelle prassi penali del nostro Paese, ma anche quali i semi di speranza che si possono intravedere all’orizzonte.

“Negli ultimi mesi molte persone, soprattutto giovani, si sono rivolte alla nostra associazione chiedendo di poter fare volontariato in ambito penitenziario” - spiega Silvia Buoncristiani, presidente di Controluce - “ A loro, che stanno imparando a conoscere la realtà del carcere e delle misure penali esterne, vogliamo dare un’opportunità formativa importante. Ma siamo consapevoli che la realtà penitenziaria interessa tanti cittadini, tante persone comuni, per cui abbiamo pensato di aprire il corso a tutti coloro che si sentono incuriositi da queste tematiche.”

Il primo incontro si svolgerà venerdì 14 febbraio alle ore 18 presso la sede dell’associazione Controluce in via Garibaldi 33. L’avv. Alberto Marchesi, garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Pisa tratterà il tema “Il senso della pena. Le pene oggi in Italia”. I successivi incontri, sempre nella stessa sede, saranno il 28 febbraio e il 13 marzo alle ore 18.

