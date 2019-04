'Perfetti sconosciuti' al Teatro Nuovo di Pisa

Venerdì 12 aprile alle ore 21, al Teatro Nuovo di Pisa andrà in scena Perfetti Sconosciuti, ispirato al celebre film del 2016 ottimamente interpretato da Marco Giallini e Valerio Mastandrea. La commedia racconta di sette amici di lunga data che decidono di ravvivare la serata rendendo pubblici i messaggi e le chiamate ricevuti durante la cena: questo gioco apparentemente innocuo svelerà segreti inattesi e incrinerà i rapporti tra i commensali, che si scopriranno dei 'perfetti sconosciuti'.

Lo spettacolo si pone l’intento di offrire uno spunto di riflessione interessante su come il mondo della tecnologia sia sempre più invadente nelle nostre vite, e risulti uno strumento di crescente alienazione per noi e per chi ci vive intorno. La compagnia locale Poggi e Bue ha deciso di intraprendere questa sfida importante per il suo debutto, e proporla al pubblico pisano.

Fondato da Francesco Bologna lo scorso settembre, questo nuovo gruppo teatrale rappresenta una delle tante realtà indipendenti di giovani attori che hanno la possibilità di esprimersi all’interno della ricca stagione 2018/2019 al Teatro Nuovo. In scena ci saranno Sofia Bellavia, Chiara Bologna, Francesco Bologna, Andrea Colzi, Alessandro Coppo, Cecilia D’Agostino, Ilaria Natali e Enrico Paolicchi. Biglietti 10 euro intero, ridotto 7 euro (under 18, studenti universitari e tesserati DLF). Per info e prenotazioni +39 392 323 3535 - +39 349 078 5108 – teatronuovopisa@gmail.com.