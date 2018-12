Concerti: 100 musicisti per padre Renzo Spadoni

Saranno oltre 100 musicisti tra orchestrali e componenti di cori a rendere omaggio alla figura di padre Renzo Spadoni, nel centenario della nascita. La parrocchia di San Nicola celebra venerdì 14 dicembre (chiesa San Nicola, ore 21) il suo parroco storico con la esecuzione di una cantata sacra. Per l’occasione, voluta dal parroco di San Nicola don Mariano Raspanti e dalla comunità parrocchiale, con un contributo dal Comune di Pisa, tra i solisti ci sarà la celebre cantante Petra Magoni, nel ruolo di soprano, nonostante i molti impegni lavorativi.

"Sono molto contenta di essere stata chiamata per questa serata perché ho cominciato a cantare nel coro, dopo una piccola battaglia poi vinta - ha raccontato Petra Magoni - nel coro polifonico di San Nicola, infatti, c’erano solo maschi e così i miei fratelli potevano cantare mentre io no. Per me cantare è sempre stata un’urgenza perciò soffrivo molto questo impedimento. Allora ho escogitato un sistema, mi misi a studiare ma scrissi anche delle lettere 'anonime' a padre Renzo dicendogli che così mi impediva di pregare due volte, come dice Sant’Agostino. Lui seppe ascoltare questa mia sofferenza e piano piano inserì le bambine nel coro. Da lì è cominciata anche la mia avventura musicale".

Venerdì 14 sarà la prima esecuzione della Cantata per soprano, baritono, voce recitante, tre cori e orchestra dal titolo 'Ma il canto ci salverà', con testo scritto da Donatella Puliga, docente universitaria, musicata del maestro Marco Bargagna, compositore pisano e docente al Conservatorio di Firenze. Coinvolti nell’esecuzione i Piccoli Cantori di San Nicola e Santa Lucia diretti dalla professoressa Emma Zanesi, il Coro Polifonico San Nicola e le prime generazioni degli Ex-Piccoli Cantori, i quali, richiamati per l’occasione, da ottobre hanno costituito il Coro degli Ex Piccoli Cantori. Suona la Tuscan Chamber Orchestra, e tra i solisti, oltre a Petra Magoni, ci saranno il baritono Carlo Morini e l’attore pisano Salvatore Ciulla come voce recitante, con la direzione del maestro Stefano Barandoni.

All’evento, patrocinato dal Comune di Pisa e dall’Arcidiocesi di Pisa, interverranno l’arcivescovo monsignor Giovanni Paolo Benotto, il vicesindaco Raffaella Bonsangue e l’avvocato Patrizia Ciardi, presidente dell’Associazione Culturale Dannunziana, co-organizzatrice dell’evento, che da oltre dieci anni organizza il tradizionale concerto di Natale con il Coro Polifonico San Nicola.

"Padre Renzo Spadoni - ha detto la Bonsangue - seppe dare la possibilità a tanti bambini e ragazzi di partecipare alla vita della parrocchia e sviluppare un’educazione alla musica, al bello e alla sacralità che diversamente senza le sue iniziative benemerite non avrebbero avuto. Tutta la Giunta, a partire dal sindaco Conti e dalla sottoscritta hanno dato la massima attenzione a questa importante iniziativa e stabilito un contributo di mille euro per la sua organizzazione".