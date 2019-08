PFM in concerto a Marina di Pisa

Vigilia di Ferragosto con la grande musica della PFM a 'Marenia-Non solo mare 2019', la rassegna estiva organizzata dal Comune di Pisa insieme a molte associazioni. Mercoledì 14 agosto sul palco in piazza Gorgona a Marina di Pisa (ore 21.30, ingresso gratuito) il concerto della storica Premiata Forneria Marconi con 'TVB – The Very best', viaggio nel mondo musicale della storica band.

In questo percorso sonoro sono rappresentati tutti gli album di studio: dal primo, “Storia di un minuto”, fino all’ultimo “Emotional Tattoos”, con uno spazio anche alla collaborazione con Fabrizio De André che ha rappresentato un pezzo di storia della musica italiana, celebrato proprio lo scorso 29 luglio con un concerto all’Arena di Verona insieme a Cristiano De André.

PFM-Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d'oro in Giappone. Nel 2011 PFM debutta con l’ambizioso progetto “PFM in classic” dove si cimenta con mostri sacri della musica classica come Mozart, Prokofiev, Verdi, Korzakov e molti altri. A questo progetto fanno seguito un tour in Giappone (accompagnati da un'orchestra giapponese), un tour teatrale in Italia con l’uscita di un doppio cd. Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK. A febbraio 2019 la band è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della “Cruise to the Edge” come unico artista italiano che ha partecipato all’evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli Yes.