Torna per il terzo anno l’appuntamento con 'Una piazza ed il suo cielo', visita guidata di sera della Piazza dei Miracoli, alla scoperta del grande scienziato pisano Galileo Galilei, e osservazione degli astri, grazie agli strumenti messi a disposizione dall’Associazione Astrofili Pisani.

L'appuntamento è per venerdì 22 giugno alle ore 20. Il costo è 10 euro per gli adulti e 5 euro per bambini sotto i dieci anni.

Per info e prenotazione (obbligatoria): info@impegnoefuturo.it; 05089408; 3493695672.

