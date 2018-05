'Pic-Nic del Vignaiolo' alla Fattoria di Statiano di Pomarance

Satato 2 giugno a Pomarance, presso la Fattoria di Statiano, un pic-nic in famiglia o tra amici, immersi nel verde e degustando all’aria aperta alcuni tra i migliori vini della produzione Toscana. È il 'Pic-nic del Vignaiolo', l’appuntamento organizzato, per il primo anno, da Fivi Toscana.



Un giorno all'insegna del relax per assaggiare dell'ottimo vino e visitare il luogo dove i grappoli vengono raccolti.

Sarà dunque possibile trascorrere una giornata tra i filari, portando con sé il proprio cestino, per un pranzo al sacco in compagnia. Per chi desiderasse rendere la degustazione un’esperienza di gusto ancora più completa, non mancheranno le cantine che proporranno in aggiunta alcuni prodotti tipici da abbinare ai vini in degustazione.

Il vino al calice sarà naturalmente protagonista indiscusso, con il rosso a farla da padrone grazie alle tante interpretazioni del vitigno principe della regione, il Sangiovese, insieme a tanti altri uvaggi caratteristici.

Ma niente paura per gli amanti del bianco: sarà possibile degustare vini da vitigni autoctoni come Vernaccia, Vermentino e Trebbiano. Non mancheranno infine rosati e originali bollicine da fermentazione spontanea.