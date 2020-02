Pietro e Paolo lungo l'Arno

Domenica 1° marzo Fiab Pisa dedica una gita in bici a due tra i luoghi più affascinanti della storia della città, illustrati da una guida d'eccezione.

Il ritrovo è alle 9.15 davanti a San Paolo a Ripa d’Arno, il cosiddetto “duomo vecchio”, la cui visita inizierà alle 9.30. Alle 10 partenza in bici per la basilica di San Piero a Grado, dove la visita inizierà alle 10.45. Al termine, rientro a Pisa per l’ora di pranzo.

La gita, di 10 km circa, si svolge su piste ciclabili o strade cittadine asfaltate, è gratuita, ma è riservata ai soci Fiab; è possibile fare (o rinnovare) la tessera FIAB 2020 prima della partenza. I bambini possono partecipare purchè con bici con ruote di diametro non inferiore a 18 pollici.

Tutti i partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con biciclette funzionanti e in buone condizioni. Per info: carlo@fiabpisa.it - 377 1345039.