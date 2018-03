'Pinocchio Ciock' a San Miniato

Domenica 11 marzo immancabile appuntamento con il cioccolato a San Miniato Basso, presso i locali della Casa Culturale. Gli stand apriranno a partire dalle ore 10 ed esporrando tanti prodotti a base di cioccolato e non solo, da poter gustare e comprare.

Durante la giornata saranno tante le attività per i partecipanti che potranno passeggiare tra gli stand del Mercato di Pinocchio, organizzato da Anva Confesercenti.

Gli amanti degli animali, fino alle 18.30 potranno visitare una fattoria degli animali con animali da cortile, da ornamento, da stalla e non solo.

Per chi non ha paura dell'altezza, dalle 15 alle 17, sarà inoltre possibile provare l’esperienza di un piccolo volo in mongolfiera.

I più piccoli potranno inoltre divertirsi alle ore 15 con un laboratorio di decorazione di piccole uova di cioccolato, in collaborazione con l’Ass. Voci Insieme; alle 18 verrà infine premiato l’artigiano autore della miglior creazione di cioccolato, scelta dai bambini delle scuole primarie di San Miniato.

Nel corso della giornata si terrà inoltre il raduno e l’esposizione di auto Tuning a cura del Race Wars Garage. Per tutto il pomeriggio a far sorridere ci sarà l’artista Mastrobolla, con uno spettacolo comico itinerante.