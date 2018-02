Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi da non perdere

I nostri consigli per il fine settimana:

Incontri

Corso di cucina naturale con Chiara Militello

Appuntamento a San Giuliano Terme Corso cucina naturale a Pisa il 17 febbraio 2018 Eventi a Pisa

„dedicato alle verdure invernali e alla maniera di cucinare quello che la terra ci offre.

'L'altro calcio': contro la dipendenza da gioco d'azzardo

Incontro presso le Officine Garibaldi 'L'altro calcio' contro la dipendenza da gioco d'azzardo Eventi a Pisa

per promuovere il buon gioco, quello che fa socialità e aggregazione.

'Un tragico Carnevale': cena con delitto in maschera

Serata al Borgo degli Aranci tra buon cibo, allegria e delitti.

'Entra in negozio e gioca con noi!'

'Entra in negozio e gioca con noi!' alla Città del Sole di Pisa il 16 e 17 febbraio 2018 Eventi a Pisa

„Due giornate dedicate al gioco in scatola per tutta la famiglia