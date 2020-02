Cosa fare a Pisa nel weekend: gli eventi dell'8 e 9 febbraio

Qualche spunto per il fine settimana:

Concerti

gianluca petrella cosmic renaissance – domenica 9 febbraio ore 21:30, lumiére Eventi a Pisa

„Gianluca Petrella Cosmic Renaissance

„ Progetto in cui il trombonista, da sempre refrattario alle etichette, veste di nuovo i panni dello skipper intergalattico per turisti degli altri pianeti.

“ Escursioni

pedalata mattutina con visita a san casciano Eventi a Pisa

„Pedalata mattutina con visita a San Casciano“

„La biciclettata che Fiab Pisa propone per domenica 9 febbraio è una gita mattutina con visita alla pieve e alla villa delle Quattro Stagioni di San Casciano.“

escursione a san rossore fino al mare Eventi a Pisa

„Escursione a San Rossore fino al mare“

„Evento in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore, luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano-naturalistica.

coltano un mondo di stramberie in un'escursione Eventi a Pisa

„Coltano un mondo di stramberie in un'escursione

„Escursione alla riscoperta di un angolo dimenticato della città di Pisa, a pochi km dal centro, ma sconosciuto a molti.