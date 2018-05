Domenica 6 maggio sui lungarni di Pisa si terrà la manifestazione 'Pisa a rotelle', una grande festa aperta a tutti gli amanti del pattinaggio non competitivo e di tutte le età. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pisa, è realizzata dall'Asd Skating Academy Ospedalieri di Pisa.

L'occasione è quella di vivere una mattinata all'insegna del divertimento, imparando e conoscere uno sport meno diffuso. Le discipline rotellistiche che saranno rappresentate sono quelle del pattinaggio artistico, del free style e del pattinaggio di velocità. Come spiegano presidente e vicepresidente dell'associazione Valeriano Rocco e Costanza Cavallaro "siamo stati fra i 10 selezionati a livello regionale nel concorso indetto da Mukki Sport per promuovere attività sportive, così siamo stati supportati e Mukki stessa offrirà la mattina una merenda, più una maglietta in regalo. Ci saranno poi i nostri iscritti e gli istruttori".

La partecipazione è gratutita, basta registrarsi la mattina dalle 9 in Logge di Banchi. Il percorso è sui lungarni: i pattinatori saranno accompagnati dal personale della Polizia Municipale. Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza il ponte di Mezzo sarà chiuso al traffico veicolare dalle 11 alle 12.30, mentre i lungarni Galilei e Pacinotti verranno chiusi al traffico nel momento del passaggio della manifestazione, in un arco di tempo compreso le 11 e le 12.30. Il percorso partirà da piazza XX Settembre, passerà per ponte di Mezzo, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, per concludersi in piazza XX Settembre.

Programma

ore 9 - ritrovo presso le logge dei banchi

ore 9.30 - iscrizione e consegna gadget e maglietta

ore 10 - esibizione di pattinaggio freestyle, artistico e di velocità nello spazio antistante le logge

ore 10.30 - apertura ufficiale della manifestazione

ore 11. - passeggiata sui lungarni chiusi al traffico con la partecipazione di tutti gli iscritti.

ore 12 - ritrovo alle logge, merenda e conclusione