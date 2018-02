'Pisa Artigianato e Benessere' agli Arsenali Repubblicani

Dal 2 al 4 marzo agli Arsenali Repubblicani di Pisa, in mostra il fascino della cura dell'eccellenza dell'artigianato e dello star bene.

Durante le tre giornate in mostra la bellezza della pelle, dei tessuti, dei gioielli l'arte del legno con maestri esperti in arti olistiche e in tutte le discipline del fare, con una attenzione anche ai cibi regionali e alle eccellenze del food e dell'alimentazione genuina.

L'evento è per grandi e piccini. I più piccoli potranno, infatti, divertirsi nello spazio bimbi dove non mancherà l'animazione.

L'appuntamento, con ingresso gratuito, è il 2 marzo dalle ore 15 alle ore 20 e il 3 e 4 marzo dalle ore 10 alle ore 20.