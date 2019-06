Pisa Book Festival 2019: il tema sarà l'Europa

Sarà l’Europa l’ospite d’onore del Pisa Book Festival 2019, il salone nazionale degli editori indipendenti, il terzo più importante d’Italia dopo Torino e Milano, da 17 anni in città. Quest’anno tornerà al Palazzo dei Congressi, dal 7 al 10 novembre.

La prima novità è che il festival si fa in quattro: aggiunta infatti una data alla rassegna, si parte giovedì 7 novembre con l’inaugurazione. Sono stati poi svelati dalla direttrice Lucia Della Porta i primi nomi degli scrittori che saranno presenti: Valerio Aiolli, Catherine Dunne, Franco Faggiani, Paolo Ciampi, Desy Icardi, Fabio Stassi, Giulia Corsalini, Ian Sagar, Antonio Muñoz Molina, Paolo di Paolo, Carlo Alberello. Presente, con il suo 'Notturno Indiano', sarà Antonio Tabucchi, che sarà ricordato in un convegno in suo onore.

L'Europa sarà al centro di un viaggio immaginario fra le letterature dei suoi Stati, grazie alla presenza di oltre 17 autori in rappresentanza dei singoli Paesi. Portogallo e Romania avranno un ruolo di primo piano. In questo contesto si celebra l'Europa anche con il sondaggio per una 'Biblioteca dell’Europa', Umberto Eco, Milan Kundera e Oscar Wilde sono cioè gli scrittori europei per ora più amati dai lettori di ogni età che hanno finora partecipato al sondaggio lanciato sui canali social del Pisa Book. Fino al 7 novembre sarà possibile votare sulle pagine facebook, instagram e twitter del Pisa Book Festival indicando tre dei propri autori europei preferiti.

Le rubriche: confermata la presenza delle sezioni di successo curate da autori di primo piano nel panorama editoriale. Torneranno 'Made in Tuscany', curata da Vanni Santoni e dedicata agli scrittori toscani, 'Alla ricerca del Canone perduto', focalizzata sulla critica letteraria e curata da Luca Ricci. Confermate anche la Master Class di scrittura creativa condotta da Sebastiano Mondadori, la rubrica di Scienza e Natura di Giulietta Bracci Torsi, e la panoramica internazionale affidata a Riccardo Michelucci.

Come ogni anno, Palazzo Blu abbinerà al festival una mostra dedicata ai disegni per bambini, curata da Maria Chiara Favilla. Quest’anno toccherà a 'Terraneo', il libro firmato da Marino Amodio e Vincenzo del Vecchio per Gallucci Editore, uno straordinario viaggio per immagini attraverso l’Europa.

Come sempre entusiasta di presentare le novità è la direttrice Lucia Della Porta: "Il successo dello scorso anno ci ha incoraggiato a riproporre nei primi giorni di giugno la piccola festa del libro di oggi per annunciare le novità della XVIIª edizione insieme ai curatori del programma e per dare i consigli di lettura per l’estate. Sono molto contenta che i 'creativi' che mi aiutano a comporre questo straordinario palinsesto di oltre 200 eventi siano riusciti ad essere qui oggi per spiegare cosa faranno al Pisa Book Festival di novembre. Grazie dunque a Vanni Santoni, a Luca Ricci, a Maria Chiara Favilla, Giulietta Bracci Torsi, Sebastiano Mondadori e Riccardo Michelucci. E grazie agli amici giornalisti Fabio Galati e Laura Montanari che con i loro incontri al Repubblica Caffè rendono ancora più interessante il festival".