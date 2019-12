I mattoncini Lego al centro dell'attenzione alla Stazione Leopolda di Pisa. OrangeTeam LUG propone infatti anche questo anno il 'Pisa Brick Art': la settima edizione dell'appuntamentio si svolgerà nei locali della Stazione Leopolda il 7 e 8 dicembre. Nei due giorni di manifestazione, sia bambini che adulti potranno vedere le migliori opere di molti 'maestri costruttori' provenienti dalla Toscana e non, con opere che variano da Star Wras alle antiche navi, dai set vintage alle moderne sit-com, dal fantastico al reale, con riproduzioni archittettoniche di opere esistenti come ad esempio la 'Stazione FS di Pisa', mostrata al pubblico per la prima volta in assoluto e costata 3 anni di duro lavoro.

Ci saranno poi i 'laboratori guidati' per i più piccoli per prendere confidenza con i mattoncini, giochi interattivi realizzati in mattoncini Lego ed una arena per combattimenti robotici (ovviamente in Lego anche quelli), una esposizione fotografica con a tema i mattoncini, negozi specializzati e tanti mattoncini con cui giocare.