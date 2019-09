Sabato 14 e sabato 21 settembre torna la magia degli artisti di strada nel centro storico di Pisa. Dalle 17:30 alle 24 si terrà la quarta edizione del Pisa Buskers che quest’anno si rinnova e diventa Art en Place: non soltanto Nouveau Cirque che ha rivoluzionato il concetto di arte circense mediante l’uso della teatralità e del racconto ma anche musica, teatro e street art. Due giorni di manifestazione per oltre 40 spettacoli adatti ad un pubblico di ogni età, distribuiti in varie piazze del centro di Pisa che, per l’occasione, si trasformerà in un parterre sotto le stelle dove il teatro di strada, la musica e le arti performative saranno protagoniste. Il 14 settembre per il primo giorno di manifestazione le donne saranno le protagoniste degli spettacoli e sarà un Lady Buskers.

Obiettivo di Art en Place è di sviluppare il potenziale artistico della città, evadendo dalle forme più convenzionali, facendo si che l’arte fluisca per le strade, fuori dalle mura di una struttura; l’arte libera di scorrere come un fiume per le vie del centro e i suoi affluenti, rappresentati dalle varie forme di espressione, che prendono possesso delle vie e delle piazze generando un’energia nuova e diversa.

Spettacoli di artisti provenienti da tutta Italia si distribuiranno nella cornice di 4 splendide piazze del centro storico di Pisa: Piazza Dante, Piazza delle Vettovaglie, Piazza Chiara Gambacorti, Largo Ciro Menotti e Piazza XX settembre. La rassegna nelle precedenti edizioni ha già esaltato le potenzialità scenografiche delle piazze e delle strade del centro storico consolidando il connubio cittadino tra bellezze architettoniche e arti performative. La manifestazione si è consolidata grazie anche alla partecipazione di artisti internazionali, alcuni dei quali esibitosi con le compagnie di circo più celebri del mondo.

La manifestazione è organizzata da Arti Pendenti con il contributo delle associazioni universitarie News, Beat e Imats per una forma di intrattenimento volta a puntare l'attenzione sulla arti di strada con la voglia e l’intenzione di creare un nuovo paradigma aggregativo, in controtendenza con l’omologazione che anima le strade e le piazze del centro; nel corso della manifestazione ci saranno laboratori e spettacoli dedicati ai più piccoli con performances clownesche, circo e bolle di sapone; la sera musica, acrobatica aerea e altri spettacoli, tutti rigorosamente a ingresso libero.

L’intento degli organizzatori è di dare vita a una manifestazione continuata e coinvolgente per far conoscere ad un pubblico eterogeneo le potenzialità di questo tipo di formula, che, al quarto atto ha già lasciato intravedere le grandi potenzialità nella creazione di un sistema basato sulla collaborazione di varie associazioni e attività operanti nel settore artistico che quest'anno ne coinvolge più di 40; sullo sfondo il centro cittadino irrorato di colori e allegria valorizzato in vari punti nevralgici.

Programma:

A Piazza Gambacorti protagonista è il Circo con clown, acrobati, giocolieri, locali e internazionali; Piazza delle Vettovaglie area concerti con Musica dal pomeriggio; Largo Ciro Menotti il Teatro all'aperto; Piazza Dante Street art, musica e divertimento.

14 settembre

Piazza Chiara Gambacorti - Lady Buskers

18:00 -19:00 Saltimbanco Scuola Arte Del Circo Livorno

Laboratorio di circo per bambini

19:15 - 19:45 Lory Bold presenta 'Musica nel cuore'

Spettacolo di acrobatia aerea poetico comico

20:00 - 20:35 Gaia Ma presenta 'Hit may heart'

Spettacolo di clown e giocoleria

20:50 - 21:15 Fire Aida presenta 'Lingue di fuoco'

Spettacolo di danza e manipolazione col fuoco

21:30 - 22:00 Lory Bold in 'Musica nel cuore'

Spettacolo di acrobatia aerea poetico comico

22:15 - 22:50 Gaia Ma in 'Hit may heart'

Spettacolo di clown e giocoleria

23:00 - 23:25 Fire Aida in 'Lingue di fuoco'

Spettacolo di danza e manipolazione col fuoco

23:30 - 23:50 Girlesque

Spettacolo musicale dell'unica street band italiana tutta al femminile

Itineranti

19:00 - 19:15 Girlesque - Street Band

Da Piazza Garibaldi a Piazza Vettovaglie

19:55 - 20:20 Girlesque - Street Band

Da Piazza Vettovaglie a Piazza Dante

Piazza Dante - Street Art

20:45 - 22:15 Plateìa in concerto

Piazza delle Vettovaglie - Musica

(Spettacoli a cura di 'Rockaforte' Sale Prova - Scuola di Musica)

17:30 - 18:15 Hamelin

Acoustic cover Duo

18:25 - 19:10 The Garden

Post Punk

19:20 - 20:05 Teddy Noise

Rock'n roll

20:10 - 20:40 Insegnanti della Scuola di musica Rockaforte

Spettacolo musicale

20:45 - 21:30 The Nutters

Acoustic Pop/Rock 70/80

21:45 - 22:30 Dei Perfetti Sconosciuti

Pop Rock

22:45 - 23:30 Zako

Surf Music

Largo Ciro Menotti - Teatro

(Spettacoli a cura del Teatro Nuovo Pisa)

18:00 - 18:30 BinarioVivo Compagnia Teatrale presenta "Alla ricerca del re Sentiunpò"

Spettacolo di teatro per bambine e bambini

20:00 - 21:00 Benedetta Pallesi

Coro popolare e coro greco

21:30 - 22:30 Maria Piscopo e Progetto Sanacore in concerto col gruppo di danze popolari "Na bella Ballata"

Danze e musiche del Sud Italia

21 settembre

Piazza Chiara Gambacorti - Circo

18:00 -19:00 Saltimbanco scuola arte del Circo

Laboratorio di circo per bambini

19:15 - 19:45 Katastrofa Clown presenta 'Balloons'

Spettacolo di clown e mimo

20:00 - 20:30 Alekos presenta 'Rime insaponate'

Spettacolo di bolle di sapone

20:35 - 21:05 Cometa Circus presentano 'Cometa'

Acrobatica, monociclo, ruota Cyr, corda aerea, clownerie

21:15 - 21:45 Katastrofa Clown presenta 'Balloons'

Spettacolo di clown e mimo

21:55 - 22:25 Alekos in "Rime insaponate"

Spettacolo di bolle di sapone

22:30 - 23:00 Cometa Circus presentano 'Cometa'

Acrobatica, monociclo, ruota Cyr, corda aerea, clownerie

23:05 - 23:25 Pyroetnico presenta 'Scintille in strada'

Spettacolo di swing e fuoco

23:30 - 23:59 Moruga Drum - Street Percussion Band

Gran finale

Itineranti

19:00 - 19:20 Moruga Drum - Street Percussion Band

Da Piazza Garibaldi a Piazza Vettovaglie

20:00 - 20:40 Moruga Drum - Street Percussion Band

Da Piazza Vettovaglie a Piazza Dante

Piazza Dante - Steet Art

21:00 - 22:30 PopulAlma in concerto

Piazze delle Vettovaglie - Musica

(Spettacoli a cura della Scuola di musica Rockaforte)

Largo Ciro Menotti - Teatro

(Spettacoli a cura del Teatro Nuovo di Pisa)

18:00 - 18:30 Binario Vivo presenta "Ulisse"

Spettacolo di teatro per bambine e bambini

20:00 - 21:00 Linda Palazzolo

Acroyoga demo & Open Jam

21:30- 22:30 @Teatro in viaggio e Teatro in partenza presentano Pillole teatrali

La tragedia di Ifigenia e la commedia di Arlecchino

Piazza XX settembre

( Spettacoli in collaborazione con Associazione Culturale Calabrese "Esperia")

18:45 - 19:15 Alekos in 'Rime insaponate'

Spettacolo di bolle di sapone

19:35 - 20:00 Pyroetnico in 'Scintille in strada'

Spettacolo di swing e fuoco