Cosa fare a Pisa l'ultimo dell'anno!

Cena e 'La vedova allegra' per Capodanno al Teatro Verdi Eventi a Pisa

„Capodanno in piazza con Diodato e Eva a Peccioli il 31 dicembre 2019 Eventi a Pisa

„Tanti super appuntamenti per la giornata di San Silvestro:

Pisa festeggia la notte di Capodanno nel salotto buono della città, la piazza dei Cavalieri a due passi da piazza dei Miracoli, con lo spettacolo di Dario Ballantini dedicato alla figura e alle musiche di Lucio Dalla. Dalle ore 22.30 il comico e imitatore renderà omaggio alla figura del grande cantautore con i suoi travestimenti e le sue celebri canzoni con lo spettacolo 'Da Balla a Dalla'. In Logge di Banchi (piazza XX settembre) dalla stessa ora la protagonista sarà la Disco Music per ballare nell’attesa dello scoccare della Mezzanotte. Poi, dopo il brindisi di Buon Anno, seguiranno gli spettacolari fuochi d’artificio sui Lungarni e musica per ballare nelle due piazze.