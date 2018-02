A Pisa si festeggia il Carnevale con le 'Folli Giornate'

Per il terzo anno consecutivo L’Alba Associazione porterà l’allegria del Carnevale nel centro storico di Pisa, 10-11-13 febbraio sotto le Logge dei Banchi con le 'Folli Giornate'.

Sabato 10 febbraio pomeriggio per i più piccoli che si divertiranno con Paco Paquito e Celestina di Circusbandando, anche domenica 11 alle ore 16.30, con il Mago Robys e il burattinaio cantastorie Claudio Fantozzi alle ore 15. Gioco e scienza si incontreranno negli esperimenti di Peppina la chimica alle ore 16, che si trasformerà in Ninim Fire e proporrà i suoi giochi di fuoco alle ore 18.30. Non hai una maschera? C'è il laboratorio di costumi e teatro a cura de L’Alba Associazione dalle ore 15.

Sabato sera dalle 20 veglione di Carnevale con ballo in maschera e buffet solidale, dalle 21 danza orientale in maschera a cura della compagnia Yalla Ya! e a seguire dj-set.

Inoltre tante occasioni per ballare e divertirsi: spettacolo 'La Bella e la Bestia' della scuola AmariDance martedì 13 alle ore 16.30, sfilata 'Vota la Maschera più bella' martedì alle ore 17.30, laboratori a cura di Batu Banda martedì 11 alle ore 19. Gran finale in maschera al circolo L'Alba (via delle Belle Torri 8) alle 20 con laboratorio di danza brasiliana a ritmo di forrò.

Martedì 13 alle 17, nell'atrio di Palazzo Gambacorti, inaugurazione della mostra di Caterina Nissim.

Sostengono l’iniziativa Confesercenti, Confcommercio, Unipol, Unicoop Soci Pisa, Cesvot.