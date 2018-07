Il 4 e il 5 luglio alle Officine Garibaldi ci sarà il 'Pisa Comedy Fest', il primo festival pisano all'insegna della comicità, della satira e della commedia teatrale. Il festival nasce grazie alla collaborazione di tre realtà molto attive sul territorio pisano: Leningrad Café, ADA: Arsenale Delle Apparizioni, La Ribalta Teatro.

Obiettivo del 'Pisa Comedy Fest' è rilanciare l'idea della comicità come mezzo sociale riguardante sia i temi principali della satira che i temi più attuali. Due giorni dedicati alla comicità, con artisti di fama nazionale ed internazionale; si parte mercoledì 4 luglio alle 18 e si ride fino a tarda sera di giovedì 5 luglio.

La chiave di lettura comica non è un semplice modo per far ridere lo spettatore, ma un’attitudine, un paradigma con cui esorcizzare e svilire i problemi che al giorno d’oggi attanagliano la società contemporanea, creando quel distacco che permette la riflessione critica, oltre che comica, della realtà. Il sarcasmo è uno strumento chirurgico, che permette di vedere i difetti e limare gli spigoli, mentre l’autoironia è uno specchio per far rendere conto di quello che realmente viene affrontato.

La risata come mezzo per unire, per denigrare l’individualismo che diviene sempre più protagonista per riallacciare i rapporti con quella parte più intima che anche attraverso l’energia di una battuta, vuole far star meglio chi la riceve. Donare una risata è un gesto coraggioso e altruista e questo festival lo vuole rimarcare.

Programma

4 luglio:

- Ore 18.30: apertura

- Ore 19: spettacolo di improvvisazione teatrale a cura di ADA: Arsenale Delle Apparizioni

- Ore 20.30: pausa

- Ore 21: spettacolo teatrale de 'La Malablatta'

- Ore 22.30: pausa

- Ore 22.45: spettacolo di Stand Up Comedy, 'Tutto male, grazie', di Salvatore Zappia, con apertura di Eddie Murchy

5 luglio:

- Ore 18.30: apertura

- Ore 19: spettacolo di improvvisazione teatrale a cura di “ADA: Arsenale Delle Apparizioni”

- Ore 20.30: pausa

- Ore 21: spettacolo teatrale 'Un bicchiere blu' de La Ribalta teatro

- Ore 22.30: pausa

- Ore 22.45: spettacolo di Stand Up Comedy con: Andrea Paone, Ivano Bisi, Valerio Coscetti, Matteo Bruni, Alessandro Poletto; a cura del Leningrad Cafè

- Ore 23.30: gran finale