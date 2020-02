Le escursioni da non perdere a marzo nel pisano!

Le escursioni da non perdere per il mese di marzo:

„Secondo appuntamento del ciclo “Le vie del confine”, organizzato dall’associazione Salviamo la Rocca per far conoscere il territorio di confine tra Pisa e Lucca in Valdiserchio.

Domenica 15 marzo è la volta de “I segreti di Ripafratta” (giunta alla 4° edizione): una visita al paese e alla Rocca di Ripafratta, la piccola borgata storicamente contesa tra Lucca e Pisa che nasconde più di quanto si possa immaginare. ù

Dai volontari di Salviamo La Rocca, i visitatori si aggireranno tra le vie e gli edifici del borgo (la pieve, il molino mediceo, la torre campanaria, quello che resta delle vie medievali, il piccolo "porto" fluviale), per poi salire alla Rocca per una visita esterna, immaginando di essere gli assalitori o i difensori della fortezza. L'iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati.

L'Associazione Piedi in Cammino – FIE sez. di Pisa organizza un'escursione naturalistica lungo il tracciato originario della ferrovia elettrica tra Tirrenia e Marina di Pisa (circa 5 km).

La Tenuta di Tombolo si sviluppa su una porzione di fascia costiera compresa tra l’Arno e lo Scolmatore (Calambrone) e ricade nel territorio del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Il nome della tenuta è strettamente legato alla morfologia del territorio originatasi dai cordoni di dune costiere prodotte dal costante apporto, nei secoli, dei sedimenti fluviali.

Alle spalle delle fasce dunali e retrodunali si sviluppa la pineta costituita prevalentemente da pino marittimo (Pinus pinaster), pino domestico (Pinus pinea) e leccio (Quercus ilex) che occupano le porzioni più asciutte del territorio. Sono presenti inoltre aree umide con piante tipiche degli ambienti salmastri. Il ricco patrimonio territoriale e paesaggistico è quindi una grande risorsa per questo territorio affacciato sul mare. Evento a offerta libera. Info: www.piediincammino.it.