'PisÆstate2019' si accende: grandi nomi tra Largo Ciro Menotti e Piazza dei Cavalieri

E' stato presentato questa mattina il programma di 'PisÆstate2019', il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo, voluto dal Comune di Pisa in collaborazione con il Teatro Verdi, che caratterizzerà i mesi estivi della città. Subito dopo il Festival 'NumeriPrimi', parte integrante dell’intera rassegna, in programma in piazza dei Cavalieri dal 5 al 10 luglio (Rigoletto, Tuck e Patti, Vinicio Capossela, Federico Buffa, Edoardo Bennato), prenderà il via la rassegna 'Notti di mezza estate', in largo Ciro Menotti dal 13 al 27 luglio, con grandi nomi del teatro e dello spettacolo, da Paolo Conticini a Alessandro Haber, Paola Gassman e Ugo Pagliai, Gabriele Lavia e molti altri (ingresso libero).

Dopo la pausa agostana, il programma degli appuntamenti torna in piazza dei Cavalieri con 'Summer Knights' che presenta gli spettacoli di Enrico Brignano, Vittorio Sgarbi, Paolino Ruffini, Gaetano Triggiano, e i concerti di Gino Paoli, Carmen Consoli, Bandabardò, Canova e Giordana Angi.

"PisÆstate2019 - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Andrea Buscemi - vuole rispondere alle sollecitazioni dei vari pubblici esistenti, a cominciare da quello giovanile, attraverso la presenza di nomi fra i più quotati e amati della scena nazionale che si esibiranno nel grande scenario di piazza dei Cavalieri. In largo Ciro Menotti, dove l’ingresso sarà gratuito e per il quale è stato coniato il titolo 'Notti di mezza estate', alla prosa sarà affiancata la poesia e diverse incursioni nel campo specificatamente culturale grazie all’apporto della Scuola Normale Superiore. Sul palcoscenico musicisti affermati e giovani emergenti ma anche le Filarmoniche del territorio. Un modo diverso di intendere lo spettacolo estivo che non è solo intrattenimento ma anche vera e propria cultura, e che fa della nostra città, in questo periodo, una delle più attrattive della Toscana".

"Si tratta di spettacoli importanti e di qualità - dichiara Patrizia Paoletti Tangheroni - ma anche popolari. Dobbiamo ringraziare questa amministrazione che offre in modo gratuito quasi due terzi degli appuntamenti estivi, dal cartellone di 'Marenia' alle serate di Largo Ciro Menotti. Conosciamo da tempo i partner individuati per l'esecuzione di questi appuntamenti e siamo sicuri che sapranno realizzarli con grande serietà e professionalità".

"Ringrazio il Comune - dichiara Sandro Giacomelli di LEG srl - per averci dato la possibilità di organizzare lo spazio di Ciro Menotti e di curare la direzione artistica di 'Summer Knights' in un luogo prestigioso come piazza dei Cavalieri con spettacoli che mirano ad essere fruibili da pubblici di varia utenza e gusto e con l’intento di cogliere le peculiarità esaltandone la fruibilità compatibilmente con l’indotto locale".

Il programma

Notti di mezza estate - dal 13 al 27 luglio

Largo Ciro Menotti, inizio spettacoli ore 21.30 (ingresso libero)

Sabato 13: Giulio D’Agnello suona 'Napoli parole e musica' (ore 21), a seguire Paolo Conticini dialoga con Giordano Bruno Guerri sulla figura di Gabriele D’Annunzio (ore 22.00);

Domenica 14: spettacolo 'Paolo Migone show';

Lunedì 15: Filarmonica di Cascina;

Martedì 16: Scuola Normale Superiore presenta 'Lo sbarco sulla luna', in occasione del 50° anniversario;

Mercoledì 17: 'Tosca', opera di Giacomo Puccini;

Giovedì 18: Filarmonica di Calci;

Venerdì 19: Scuola Normale Superiore presenta 'Il Genio di Leonardo, in occasione del 500° anniversario';

Sabato 20: Antonio Salines in 'Cattivi&Cattivissimi' nell’opera di Shakespeare;

Domenica 21: Filarmonica di Peccioli;

Lunedì 22: Alessandro Haber in concerto, da Bukowsky a Tenco;

Martedì 23: Nico Gori Tentet in concerto;

Mercoledì 24: Paola Gassman/ Ugo Pagliai in 'lectura Dantis';

Giovedì 25: 'Boheme', opera di Giacomo Puccini;

Venerdì 26: Gabriele Lavia recita Giacomo Leopardi;

Sabato 27: Don Backy in concerto.



Summer Knights - dal 28 agosto a 15 settembre

Piazza dei Cavalieri, inizio spettacoli ore 21.30 (spettacoli a pagamento)

Mercoledì 28: spettacolo di Enrico Brignano in 'Un’ora sola vi vorrei';

Sabato 31: spettacolo 'Macerie' di Domenico Sartori (ingresso libero), in memoria del bombardamento della città di Pisa del 31 agosto 1943;

Venerdì 6: spettacolo 'Vittorio Sgarbi racconta Leonardo';

Sabato 7: concerto di Giordana Angi 'Casa tour';

Martedì 10: spettacolo di Paolino Ruffini in 'Up and down';

Mercoledì 11: concerto di Gino Paoli in 'Una lunga storia', con Danilo Rea, Rita Marcotulli, Alfredo Golino, Ares Tavolazzi e Orchestra da Camera di Perugia;

Giovedì 12: concerto di Bandabardò;

Venerdì 13: concerto di Carmen Consoli;

Sabato 14: spettacolo di Gaetano Triggiano in 'Real Illusion'

Domenica 15: concerto Canova in 'Vivi per sempre tour'.