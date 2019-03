La moda d’avanguardia arriva a Pisa dal 22 al 24 marzo e vedrà confrontarsi stilisti emergenti provenienti da tutta Europa che avranno l’occasione di presentare le loro ultime collezioni, in un contest dove sarà premiata la creatività, davanti ad una giuria di esperti del settore. La quarta edizione del progetto internazionale Pisa Fashion Days 2019 dedicato alla moda, alla musica e alla letteratura si svolgerà alla Camera di Commercio di Pisa presso il Meeting Art & Craft Center i giorni 22, 23, 24 marzo in Piazza Vittorio Emanuele II, patrocinato dall'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa.

“Parteciperanno - ha spiegato l’organizzatrice Tatiana Tikhonova - circa 20 stilisti da 5 paesi: Italia, Russia, Germania, Israele, Ucraina. I loro capi saranno indossati da modelle professioniste e si sfideranno sulla passerella a colpi di stile e design. I vincitori del contest potranno partecipare a stage presso la scuola di moda italiana di Luciano Di Nardo e saranno pubblicati in testate giornalistiche internazionali di moda. Nelle due giornate, oltre a sfilate di moda, performance artistiche e contest work shop è prevista una parte espositiva con ingresso libero. Il progetto è dedicato non solo alla moda, ma anche al turismo enogastronomico, alla musica, alla letteratura e alla promozione della pace. Nell’ambito della manifestazione ci saranno apertivi con il coinvolgimento di produttori locali di vini e formaggi, musica dal vivo ed esibizioni della cantante russa Eva Curganova, sfilata di bambini dell’Ucraina 'Play fashion', presentazione del libro 'Contessa Golizina, principessa della moda' e la presentazione della coperta realizzata dall’Associazione 'I colori della Pace'. Ospite d’onore e membro della giuria sarà Natalia Andronova, capo redattore e produttore Brand Travel, Ambasciatore di volontà presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per il Turismo (UNWTO) e consigliere dell'agenzia federale per il turismo della Federazione russa Rusturismo".

“Sono lieto - dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - che la città di Pisa ospiti questo evento internazionale dedicato alla moda, pensato per far incontrare e conoscere in Italia giovani stilisti emergenti di tanti paesi europei. Il Pisa Fashion Days rappresenta un’ottima occasione per promuovere e rinsaldare ulteriormente i rapporti turistici che già da tempo legano la Russia alla Toscana e alla nostra città. Pisa è diventata oggi un centro nevralgico nell'evoluzione delle relazioni fra la Russia e l'Italia, come dimostrano non solo i collegamenti aerei giornalieri del nostro aeroporto con Mosca e San Pietroburgo, ma anche la presenza della sede consolare onoraria della Federazione Russa presso il Palazzo degli Affari”.

Programma

Venerdì 22 marzo

ore 9.00 - 17.00 casting modelle e prove fashion show

Sabato 23 marzo

ore 09:00 prove generali make-up, hair style.

ore 14:00 concorso

ore 18.00 premiazione e sfilata dei vincitori

Ore 20.00 aperitivo con coinvolgimento produttori locali di vini e formaggi

Domenica 24 marzo

ore 10:00 - workshops su moda e business con professionisti nel campo della moda a livello internazionale

ore 16.00 Art Market

L’evento è organizzato dalla T-Fashion event Arte Moda Sport di M.S.P. Livorno.