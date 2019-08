Cosa fare a Pisa a Ferragosto!

Cena d'estate a Ferragosto da Gipidue Calambrone Eventi a Pisa

„I nostri consigli per trascorrere in compagnia il 15 agosto:

Fiera di San Casciano a Cascina dal 9 al 18 agosto 2019 Eventi a Pisa

„Dal Medioevo fino a metà del '900 la Fiera di San Casciano è stata una pietra miliare per il mondo contadino. Infatti, questa ricorrenza era attesa per lo scambio e la vendita di animali, attrezzi agricoli e ortaggi. In particolare durante la fiera veniva fissato il prezzo stagionale, valido a livello provinciale, delle cipolle.

È da questa peculiarità e da qualche rinfrescante pioggerella tardo-estiva che nasce il motto della fiera: 'San Cascian delle cipolle, ci vai asciutto e torni molle.

Quest'anno l'evento sarà dal 9 al 18 agosto nella Piazza della Chiesa a San Casciano. Durante tutte le serate non mancherà il divertimento con il luna park, dj set, mercatini e tanto altro.

Il 15 agosto i partecipanti potranno vincere fino a 1000 euro giocando a tombola.