Sabato 5 e domenica 6 ottobre al Palazzo dei Congressi si terrà il 'Pisa Games Village 2019'. L’iniziativa, che nasce dalla sinergia tra Associazione Tetraedro, Collego ed ArtigianCab, si prefigge di creare un’atmosfera di gioco e divertimento per i bambini da 3 ai 99 anni, unendo il mondo dei mattoncini Lego con il modellismo e i videogames tra curiosità e approfondimenti scientifici, didattici, artistici, tecnici e storici, laboratori e giochi creativi.

Un vero e proprio villaggio del gioco, con una zona dinamica dove ci sarà la possibilità di provare una pista di Slot e pista Mini 4WD, una piscina dove si potrà ammirare una battaglia tra navi pirati, far provare ai bambini a guidare un modello navale telecomandato o ancora ricostruire il modello di nave con carta nel laboratorio dei cartamodelli. Ed infine un area tutta dedicata al videogioco da quello più vintage anni ’80 a quello più in voga in questi ultimi anni, con diverse piattaforme da far provare a tutto il pubblico.

Il programma

Sabato 5 ottobre

ore 10:00: apertura

ore 11:00 presentazione alla stampa

ore 11:30: laboratori creativi per bambini

ore 15:00: dimostrazione Lego Techic

ore 16:00: laboratori creativi per bambini

ore 17:00: giochi creativi per bambini

ore 18:00: approfondimenti e curiosità

ore 19:00: chiusura

Domenica 6 ottobre

ore 10:00: apertura

ore 11:00: laboratori creativi per bambini

ore 15:00: dimostrazione Lego Techic

ore 16:00: laboratori creativi per bambini

ore 17:00: giochi creativi per bambini

ore 18:00: premiazioni

ore 19:00 chiusura manifestazione