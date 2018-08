'Pisa games village' alla Stazione Leopolda

Nella bellissima location della Stazione Leopolda, si svolgerà il 22 e 23 settembre dalle ore 9.30 alle 19.30, la prima manifestazione dedicata al divertimento in ogni su forma.

I videogames saranno protagonisti con un’intera salagiochi con i classici cabinati arcade e tantissimo retrogames per rivivere la storia del videogioco fino dalle sue origini con oltre 100 postazioni, con soluzioni speciali e console moderne a disposizione gratuita di tutti i visitatori.

Sarà possibile immergersi nel coloratissimo mondo dei mattoncini Lego, con modelli statici e dinamici a tema di film, cartoni animati e fantasy. Saranno a disposizione tavoli dove piccoli e grandi potranno mettersi alla prova con la costruzione dei loro modelli di fantasia.

Per i più piccoli prove di abilità con rilascio di attestati personalizzati. E non solo, i bellissimi diorami delle epiche battaglie del passato, la scuola ferroviaria per bambini e il corso di cartamodellismo.

All’interno della fiera saranno presenti anche shop a tema e il buonissimo streetfood con cibi espressi dolci, e birra artigianale. Una manifestazione all’insegna del divertimento, questo è un finesettimana da non perdere.