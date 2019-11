Si svolgerà giovedì 28 novembre presso il Teatro Verdi di Pisa, con inizio alle ore 21.15, lo spettacolo per il decennale del Pisa Gospel Festival.

L’ideatrice di questo evento annuale è l’associazione Voices of Heaven Gospel Choir, nata a Pisa il 9 febbraio 2006 e che quest'anno ha scelto di destinare il ricavato della serata all’Aipd di Pisa (Associazione italiana persone down) e al suo progetto 'Fare Centro' rivolto a giovani e adulti con sindrome di Down. L'appuntamento è stato presentato questa mattina, 22 novembre, a Palazzo Gambacorti.

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Pisa, Università di Pisa e dall’associazione cori della toscana. I Vigili del Fuoco garantiranno la sicurezza della serata in modo gratuito.

Costi: platea € 20,00, palchi primo settore (ordini I e II) € 15,00, palchi secondo settore (ordine III, galleria, loggione) € 10,00. Prevendite: botteghino Teatro Verdi, acquisto telefonico (t. 050941188), online su www.vivaticket.it, punti vendita Circuito Vivaticket.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare AIPD Pisa (t. 050 48689 - +393441674920) o www.aipdpisa.it, pagina Facebook Aipd Pisa Onlus e www.voicesofheaven.it.

Il progetto 'Fare Centro'

Il progetto nasce per garantire a giovani e adulti con sindrome di Down, non inseriti in percorsi lavorativi, un’alternativa di qualità. Attualmente in Aipd Pisa Onlus sono attivi 35 inserimenti lavorativi, di cui 10 assunti a tempo determinato e indeterminato su circa 60 persone con sindrome di Down in età lavorativa. Grazie al progetto ministeriale 'Chi trova un Lavoro trova un Tesoro' sostenuto da Aipd Nazionale, quest’anno sono state attivate due opportunità lavorative: un contratto a tempo determinato in una catena di ristorazione e un tirocinio Giovani Sì presso la piscina comunale di Volterra.