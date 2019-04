Gli eventi gratis di aprile da non perdere nel pisano!

'Vini e vinili': aperitivo con dj-set Eventi a Pisa

Mercato Europeo a Pisa dall'11 al 14 aprile 2019 Eventi a Pisa

„Pisa ospiterà il Mercato Europeo, in Piazza Vittorio Emanuele, nei giorni 11-12-13-14 aprile 2019 dalle ore 10 fino a mezzanotte. L'ingresso è gratuito.

L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0.

Ci sarà spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria 'food e drink experience'.

L'Europa Market - Mercato Europeo, è l’appuntamento con produttori e commercianti provenienti da ben 16 paesi europei e Sud America con oltre 30 banchi in esposizione. Gli stand saranno un mix di buona cucina internazionale e shopping europeo.

L'evento è organizzato da Anva e Confesercenti. Per info: 0552705287.

'Bagni crea con il filo...' 7° edizione Eventi a Pisa

„Ritorna il 7 aprile a San Giuliano Terme "Bagni Crea con il filo...", la manifestazione primaverile organizzata dall'associazione Bagni Crea....

Oltre al tradizionale mercatino di creativi e artigiani lungo il viale Boboli, potranno essere ammirate nuove istallazioni con riferimento al tema dell'acqua e non solo, con la consueta tecnica dell'esplosione di fili e colori che trasformeranno Piazza Italia.

La manifestazione avrà inizio alle 10 e terminerà alle 19. Per i più piccoli saranno proposte attività di laboratorio e animazione con 'Letture a filo d'acqua'.