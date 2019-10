Halloween 2019: gli eventi più 'spaventosi' nel pisano

Qualche consiglio per trascorrere in 'tenebrosa allegria' la giornata di Halloween:

cena con delitto di halloween - carillon Eventi a Pisa

„La cupa notte di Halloween 2019 è ormai alle porte e anche quest'anno i Delitti al Dente saranno ospiti dello splendido Borgo degli Aranci e metteranno in scena una cena firmata dallo scrittore pisano David Giuntoli!

Quest'anno abbiamo miscelato per voi gli ingredienti di un thriller vero e proprio con un pizzico di gioco di ruolo...

Avrete bisogno di tutte le vostri doti di investigatori e giocatori per esplore ogni pista e trovare la causa delle numerose morti che da anni ormai restano avvolte dal mistero.

Cena e spettacolo 38€; per info e prenotazione (obbligatoria): 3286019739.

Caccia al tesoro spaventosa il 31 otobre 2019 Eventi a Pisa

„Il 31 di ottobre una caccia al tesoro da non perdere per i bambini dai 4 ai 10 anni. I partecipanti potranno venire mascherati e l'inizio dell'appuntamento è previsto per le ore 17.

La sfida dei partecipanti sarà dunque quella di arrivare al tesoro attraversando un percorso horror, vincendo paure, superando prove e rompicapi.

Da non perdere la cena che cena sarà servita alle 20: giro pizzoni vari gusti a buffet, bevuta e dolci a buffet. Il costo per i bambini è 10 euro i fratelli 5 euro; caccia al tesoro, merenda e cena a buffet 20euro, i fratelli 15 euro.

Il costo per gli adulti è: aperitivo e cena a buffet 15 euro. Per info e prenotazione: 3664823489.