Si intitola 'Pisa Health Fitness Camp' la due giorni su fitness e salute organizzata dalla palestra ZONE, la prima totalmente ecosostenibile, con il patrocinio del Comune di Pisa e con il supporto della concessionaria Scotti 2.0 Toyota Lexus. Un evento nel quale sarà possibile partecipare gratuitamente come pubblico e anche prendere parte attivamente agli allenamenti.

Il 12 e 13 ottobre, il Palazzetto dello Sport di Pisa ospiterà allenamenti aperti e gratuiti, la prima tappa dei campionati italiani di Calisthenics Burningate, ma anche conferenze scientifiche sulla salute e sul fitness.

Molte saranno le discipline: Functional Training, GAG, tre ride speciali di Indoor Cycling da 150 biciclette ciascuna, Zumba e i famosissimi programmi LesMills BodyAttack, Tone, BodyCombat, Balance, Grit Cardio.



La domenica mattina è invece riservata all'approfondimento, con la conferenza 'Salute, fitness e stili di vita' a cui parteciperanno medici e diversi specialisti della salute e del movimento, e con la conferenza sul fitness di LesMills Italia.

Sulla pagina zoneexperience.it/pisahfcamp è possibile trovare tutte le informazioni, gli orari delle discipline e le istruzioni per iscriversi.



"Abbiamo voluto offrire alla nostra città e ai territori circostanti la nostra esperienza nel settore per un'occasione di alto livello, divertente e coinvolgente, per sperimentare l'importanza del fitness e di un corretto stile di vita nella salute di ciascuno e della popolazione nel complesso - afferma lo staff del centro ZONE di Ospedaletto - vogliamo ringraziare il Comune per il patrocinio e le tante imprese del territorio che hanno creduto in questo evento. Il Pisa Camp è aperto davvero a tutte e a tutti, perché lo sport è incontro, divertimento, condivisione. Inoltre, nei prossimi giorni e fino alla fine di novembre, partirà anche un'iniziativa sociale legata a questo evento: una raccolta fondi per contribuire all'acquisto di 100 nuovi alberi per la città di Pisa, perché pensiamo che l'abbraccio tra l'uomo e l'ambiente sia essenziale per trovare un vero benessere e un vero equilibrio".