Gli incontri di gennaio nel pisano da non perdere!

„In occasione della mostra 'Futurismo', allestita nelle sale di Palazzo Blu fino al 9 febbraio 2020, la Fondazione BLU Palazzo d’Arte e Cultura propone un interessante programma di incontri che si svolgeranno presso l’Auditorium, in via Pietro Toselli 27 di Pisa, durante il corso della mostra.

Il ciclo di appuntamenti indagherà alcuni aspetti del movimento futurista e il periodo storico, artistico, culturale a esso collegato, con scrittori, critici d'arte, autori e professori di storia dell’arte che potranno dare più ampio respiro ai temi che la mostra offre. 3° incontro ore 17.00, venerdì 10 gennaio 2020, con Elena Gigli, storica dell’arte ed esperta studiosa di Giacomo Balla.

Il 28 giugno 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale: l’Italia si proclama neutrale, mentre i futuristi sono per l’intervento (la guerra è “igiene del mondo”). Per Giacomo Balla l’interventismo è una posizione morale ma anche una colorata sintesi dell’entusiasmo giovanile. Nel corso del 1915, Balla viene arrestato due volte. Nascono quindi le opere dedicate alle Dimostrazioni Interventiste collegate proprio agli eventi bellici: si va da Le insidie del 9 Maggio a Forme-volume del grido “Viva l’Italia” a Bandiere all’Altare della Patria alla rievocazione della Breccia di Porta Pia nell’opera XX Settembre…per concludersi con Battimani + gridi patriottici e Corazzata + vedova + vento.

Bambini in villa... genitori liberi a Coltano l'11 gennaio 2020 Eventi a Pisa

„ Favole in villa

Un pomeriggio all'insegna della fantasia circondati di amici fatati. L'evento inizierà con una passeggiata che porterà i partecipanti a conoscere da vicino le leggende degli alberi; dopo la merenda si continuerà a parlare e a inventare storie al caldo della Villa.

Il prezzo è di 10 euro a bambino, massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: 3470626658.

Programma

- 15,30 inizio laboratorio,(si prega di arrivare 15 minuti prima per potersi organizzare per l'uscita), l'escursione sarà facile, obbligatorie scarpe con suola scolpita, eventuale tuta anti pioggia per i bimbi. Abbigliamento a strati.

- 16,30 alle 17,00 merenda

- 17,00 i partecipanti inventeranno la storia con i personaggi che più piacciono

- 18,00 saluti