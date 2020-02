Gli incontri di marzo da non perdere nel pisano!

workshop di samba e roda do encontro Eventi a Pisa

'Stella di primavera'

„Nello straordinario scenario di Piazza dei Miracoli un percorso terrestre e celeste, alla scoperta della primavera, del suo legame con la città di Pisa e con il capodanno pisano. I partecipanti esploreranno i legami tra l’architettura della piazza, la volta celeste e l’equinozio il 21 e 22 marzo.

Evento articolato su 3 turni della durata di circa 3 ore: 10:00 partenza del primo turno; 11:30 partenza del secondo turno; 15:00 partenza del terzo turno. Dalle ore 13:00 alle ore 15:00, osservazione libera ai telescopi per tutti i partecipanti all’evento. Ritrovo davanti al Museo delle Sinopie.

incontri di introspezione e meditazione Eventi a Pisa

Incontri di introspezione e meditazione

„Incontri sui temi della Mindfulness con il Centro Mindfulness Pisa a cura di Vincenzo Tallarico.

Ogni incontro è aperto a tutti e seguiranno i seguenti temi.

- Giovedì 5 marzo dalle 21; 'Lasciare andare la sofferenza'

- Giovedì 19 marzo dalle 21; 'Sviluppare una mente gioiosa'

- Giovedì 2 aprile dalle 21, 'Comprendere il Mondo'

L’obiettivo è familiarizzare con la mindfulness, con la consapevolezza come metodo, la saggezza come essenza, e la compassione come espressione. A seguire, cena di degustazione di pizze e schiacciate a 15 euro. Info e prenotazioni: 050544211 - 3403541897.