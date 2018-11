'Pisa & Love' a Villa Medicea Ammiraglio

Appuntamento domenica 25 novembre alle ore 15 a Villa Medicea Ammiraglio Arena Metato in occasione della 'Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne'.

'Pisa & Love' si presenta con una serie di eventi coordinati e diretti dal presidente dell'Associazione I Cavalieri, il giornalista Daniele Conti con filo conduttore il contrasto alla violenza di genere.

Per la prima volta il format 'Incontriamoci in Villa' godrà del patrocinio di Federmanager Pisa e della consolidata e stretta collaborazione di Nadia Cioni Comunicazione e Marketing, Agenzia City Grand Tour (Alessandro Bargagna e Chiara Celli), Villa Medicea Ammiraglio, Osteria Lago Ponte d'Oro.

Tante sorprese ad iniziare dalla straordinaria partecipazione della scrittrice Barbara Sarri: insegnante di flamenco con la passione dei cavalli, che presenterà la sua ultima pubblicazione 'Il Labirinto Rosso' oltre al progetto-video contro la violenza sulle donne: 'Una rosa non un pugno' promosso da Amnesty International sezione Italia.

L'evento rientra nel format 'Incontriamoci in Villa' sono previste riprese video e foto. E' prevista una quota di partecipazione di 15 euro (persona adulta) che comprende: visita guidata Villa Medicea Ammiraglio e spettacolo teatrale, aperitivo Osteria Lago Ponte d’Oro e buono sconto valore 5 euro per acquisto libri. Per info e prenotazioni: info@icavalieri.org; 3355863364.

Programma

- Ore 15: Ritrovo e registrazione dei partecipanti a Villa Medicea Ammiraglio

- Ore 15.30: Presentazione evento e saluto di benvenuto da parte della proprietà di Villa Medicea Ammiraglio (Riccardo Cerretti e Silvana Piacentino)

- Ore 15.40: Inizio visita guidata con intervento teatralizzato (Chiara Celli che sarà Artemisia Gentileschi). Intervento dell'attore Alessandro Bargagna.

- Ore 16.10: Saluto agli ospiti della scrittrice Barbara Sarri che presenterà i suoi lavori: 'Il Ventaglio sulla Pelleì e l’ultimo 'Il Labirinto Rosso'

- Ore 16.15: Intervento programmato della presidente Federmanager Pisa, presidente della Fondazione IDI (Istituto Dirigenti Italiani) e vice presidente del Polo Tecnologico di Navacchio Dott.ssa Cinzia Giachetti con la relazione 'Sostenere l'impegno della donna nel mondo economico e sociale'

- Ore 17: Trasferimento dei partecipanti da Villa Medicea Ammiraglio alla vicina Osteria Lago Ponte d'Oro in Via F. Turati 66/A Arena Metato

- Ore 17.15: Aperitivo (drink e stuzzichini) con esibizione di flamenco da parte di Barbara Sarri. Proiezione dello spot 'Una Rosa non un Pugno' promosso da Amnesty International Sezione Italia.

- Ore 17.45 Presentazione collana 'A giro per Pisa' con focus su 'Amore e potere in Kinzica' e 'Pisa & Love', di A. Bargagna e C. Celli (Marchetti Editore)

- Ore 18.30 Proiezione video e musica a tema - Spazio aperto al pubblico e interventi vari.

- Ore 20: Cena conviviale e degustazione prodotti (prenotazione diretta all’Osteria Lago Ponte d'Oro)