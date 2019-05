Le manifestazioni nel pisano da non perdere a giugno!

'Vivi Castelnuovo' a Castelnuovo Val di Cecina l'1 e 2 giugno 2019 Eventi a Pisa

„'Vivi Castelnuovo' è la festa di inizio estate all'insegna di musica, buon cibo, benessere, sport, escursioni, spettacoli, nella cornice suggestiva di un borgo medievale.

Sabato 1 giugno e domenica 2 giugno è in programma l'attesa due giorni di Castelnuovo Val di Cecina, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Castelnuovo Val Di Cecina. Danza aerea e spettacoli di falconeria, trekking e trial, cibo toscano e raduno di muontain bike, esibizioni di arti marziali e sfilate di arcieri, articolato e tutto da vivere è il programma della festa.

Tra le tante iniziative del sabato, c'è attesa per Biliku in Unite, lo spettacolo di danza aerea su tre tessuti, anticipata dalla cena alla fontana del Piazzone a cura di alcune attività locali.

La domenica si aprirà all'insegna dello sport, con il tour in mountain bike, il trekking a Montecastelli Pisano, il primo trail running non competitivo, lo yoga acrobatico. “Vivicastelnuovo è da questo punto di vista una manifestazione all'altezza di quanto avviene in Europa” - il commento soddisfstto di Luca Giglioni, responsabile nazionale Aics di trail running.

Alle 11 scoccherà l'ora della manifestazione d'Oriente presso Villa Ginori Conti e le dimostrazioni di falconeria, le mostre canine gli spettacoli di agility e dogdance.

Per i più piccoli, in piazza Matteotti sarà allestito un un bike park e all'interno dei Giardini il Parco Avventura. Si segnala infine la mostra di pittura 'Tra terra e cielo' dell'artista Luciano Italiani e il saggio di fine anno della scuola di musica Alfio Benincasa.