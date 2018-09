Da Pisa a Massa in bici

Dopo la pausa estiva, riprendono le gite della Fiab di Pisa con l’escursione Pisa-Massa di domenica 9 settembre. Il percorso di circa 52 km, facile e pianeggiante, sarà interamente su piste ciclabili o strade a basso traffico.

Ritrovo in piazza dell’Arcivescovado alle 8.30, partenza alle 9. Alle 10.30 è prevista una sosta caffè a Marina di Vecchiano, per poi proseguire verso Marina di Pietrasanta, dove presso le Dune di Pietrasanta si potranno acquistare panini e sostare al fresco per il pranzo.

Nel pomeriggio arrivo alla stazione di Massa, da cui alle 16.51 sarà possibile prendere il treno per il rientro a Pisa alle 17.27. La gita è gratuita ma riservata ai soci Fiab. Sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) alla Fiab prima della partenza.

Gradita la comunicazione di partecipazione a fiab@fiabpisa.it. Necessaria bicicletta in buone condizioni e camera d’aria di riserva; consigliati copertoni antiforatura. I bambini potranno partecipare con bici non inferiore al 20.

E' fortemente consigliato l’acquisto anticipato del biglietto Massa-Pisa e supplemento bici festivo da 1,50 euro. Gradita la comunicazione di partecipazione: fiab@fiabpisa.it; 3348495271; 3475217577.