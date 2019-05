Pisa Pizza Festival

Due giorni a Pisa, il 4 e 5 giugno, dedicati alla Pizza: ecco la prima edizione del Pizza Pisa Festival organizzato da CNA e Confcommercio Pisa. Pizza maniaci. Ma anche pizzofili. Amanti della pizza. Pizzadipendenti. O più semplicemente golosi di pizza. Chi non si riconosce in almeno una di queste definizioni? La passione per la pizza accomuna generazioni diverse e latitudini lontane. Est ed Ovest.

Ed ecco quindi per i veri amanti della pizza l’evento Pizza Pisa Festival il 4 e 5 giugno al Giardino Scotto di Pisa, che non si limita a offrire l’occasione per assaggiare pizze originali e fragranti, ma che propone tanti momenti di approfondimento, di svago, di divertimento e di sfida. Tutto rigorosamente a base di farina, acqua, lievito, pomodoro e mozzarella. Che detta così pare una cosa semplice. Si fa presto infatti a dire pizza. E ancora prima che si ama la pizza. Fornisce tutto un altro gusto capirne a fondo le virtù, e carpirne tutti i segreti, le tecniche, gli ingredienti, gli accorgimenti, le varianti e gli esperimenti direttamente dalla sapienza di maestri pizzaioli, di famosi gourmet, di esperti e giornalisti del settore. Ed ancora saperne di più e portarsi a casa anche nuove conoscenze apprese dai produttori delle materie prime, sia per fare la pizza che per arricchire ed accompagnare la pizza.

Il Pizza Festival è un esperimento nuovo per una kermesse di due giorni dedicati al food a Pisa ad inizio giugno, ed è frutto di una nuova collaborazione fra CNA e ConfcommercioPisa, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa, gli sponsor Banca di Pisa e Fornacette, Unipol Sai Assicurazioni, Formaggi Famiglia Busti, Grandi Molini Italiani. L'ingresso è gratuito e vi è la possibilità di degustazioni.

L'evento, articolato sui due giorni, si aprirà con il contest Trofeo San Ranieri, che porterà alla premiazione per il piazzaiolo più talentuoso, a insindacabile giudizio di una Giuria tecnica di qualità. A seguire, sono tanti gli appuntamenti da non perdere: dai laboratori per bambini, agli show-cooking, dai Master Class ad un convegno finalizzato ad approfondire la conoscenza delle farine.

Il programma

Martedì 4 giugno



9.30 - 14.00 Contest

16.00 Laboratorio Bimbi

17.30 Inaugurazione

18.00 apertura stands gastronomici

18.00 Cecina e Pizza Pisana

19.00 Master Class 'A lezione di Pizza' per la Banca

20.00 Master Class la pizza a casa

21.00 Show Cooking a 4 mani con chef stellato Filippo Saporito, conduce Claudio Mollo



Mercoledì 5 giugno

9.30 - 14.00 Contest

15.30 Premio Contest

16.00 Convegno 'Le farine...un’evoluzione in atto'

18.00 apertura stands gastronomici

18.00 Pizza al Tegamino

19.00 Master class 'A lezione di Lievito Madre'

20.00 Pizza napoletana e fritta

21.00 Show Cooking a 4 mani con chef stellato Fabrizio Girasoli, conduce Claudio Mollo

Contest

Trofeo San Ranieri per la 'miglior pizza'

Il contest per il pizzaiolo più talentuoso

Il contest aprirà le porte con la registrazione alle 9.30 e svolgimento della gara dalle 10 alle 14. Stimando un tempo di 20 minuti a concorrente e ipotizzando di poter far gareggiare 2 pizzaioli contemporaneamente, potranno gareggiare 6 pizzaioli in 1 ora.

Requisiti pizzaioli in gara: possono partecipare tutti i pizzaioli con età superiore ai 16 anni, il pizzaiolo potrà portare qualunque tipo di impasto e lo stesso vale per gli ingredienti, ma se opterà per la scelta di ingredienti del territorio dalla 'Dispensa' riceverà un bonus di 10 punti.

Stands produttori

Birrificio di Buti (birra)

Vapori di Birra (birra)

Opificio Birraio (birra)

Agrisole (vino)

Famiglia Formaggi Busti (formaggi)

Pachineat (conserve pomodoro) Vecchiano Pachino

L’Oro della Toscana (olio) Casciana Terme

Balestri Davide Salumi

Stands pizzerie

Pizzeria Da Tony

Pizzeria Stinchi

Pizzeria Martino

Pizzeria A Modo Mio

Pizzeria Officina della Pizza