Pisa Street Food Fest avrà luogo in Piazza Don Minzoni, di fronte alle antiche mura del Giardino Scotto di Pisa il 3-4-5 maggio 2019, a due passi dal Ponte della Vittoria. Un evento che nasce allo scopo di celebrare l'arte del cibo di strada dei migliori Cuochi On-The-Road che saranno pronti a deliziare ogni palato. In questa manifestazione dedicata alla cultura culinaria e al divertimento, non mancheranno le serate di musica Live e la partecipazione dei Dj set più conosciuti di Pisa.

Saranno presenti cucine mobili provenienti da tutto il mondo a partire dai Kurtoskalcs provenienti dalla Transilvania, Paella spagnola, arrosticini abruzzesi, gnocchi fritti dall'Emilia, Braceria Brasiliana, grigliate cubane, birre artigianali, la classica Porchetta, Hamburger di Fassona, Tortelli al Ragù, Hamburger di Cinghiale, Cannoli siciliani, Panini ca' meusa, Bombette pugliesi e molto altro ancora.

L'iniziativa è di Pubbli-Eventi, giovane associazione toscana fondata allo scopo di promuovere luoghi e cultura del territorio oltre alla promozione sociale.

Venerdì 3 maggio dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 4 maggio dalle 11:30 alle 24:00

Domenica 5 maggio dalle 11:30 alle 23:00