Torna l'appuntamento con Pisa Tattoo Convention, in calendario il 14, 15 e 16 settembre presso Palazzo dei Congressi.

La manifestazione, ormai giunta all’ottava edizione, raccoglie tatuatori professionisti provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero, con un occhio puntato, ormai da anni, alla cultura del tattoo brasiliano.

Si è infatti ormai saldato il legame ed il gemellaggio con la Tattoo Week di Rio de Janeiro e questa edizione, in particolare, darà ampio spazio alla musica, alla gastronomia e alle danze del grande Paese sud-americano.

Tatuatori e contest

Tatuatori professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero s’incontrano per tre giorni a Pisa, per scambiare idee e punti di vista e per consentire ad estimatori e appassionati di conoscere, in un’unica occasione, diverse tecniche e stili, regalandosi, perché no, il primo o l’ennesimo tattoo, realizzato in tutta sicurezza nei locali climatizzati, con lo stesso confort che in studio.

I tatuatori si sfideranno, sabato e domenica, nei diversi contest, mettendo a confronto i propri lavori. Sono previste diverse categorie tra le quali domenica sarà scelto il Best in Show che, oltre al riconoscimento della tattoo, volerà alla Tattoo Week di Rio de Janeiro 2019, gemellata con la Convention pisana. I contest saranno presentati da Alessio Di Menza, conduttore di eventi e speaker di Radio Incontro.

Brasile, Tattoo musica e spettacolo

L’intensa collaborazione tra Pisa Tattoo Convention e la Tattoo Week di Rio de Janeiro e San Paolo del Brasile prosegue: i vincitori del contest Best in Show delle rispettive manifestazioni – Rio e Pisa – hanno presenziato e presenzieranno alle kermesse. Si tratta di un’ottima occasione per i tatuatori professionisti, che possono scambiarsi esperienze in ambito internazionale, sviluppare nuova creatività e acquisire nuove tecniche.

Anche per i visitatori la presenza brasiliana porterà novità interessanti: sarà possibile degustare specialità d’oltre oceano, grazie alla presenza del food truck di qualità con cuochi brasiliani, presente per la tre giorni, mentre il programma d’intrattenimento è arricchito dalla samba e dalle esibizioni e dall’animazione di ballerine e ballerini brasiliani a cura di Simona Furacao Show, veri e propri testimoni della cultura brasiliana, frutto della sintesi di mondi diversi: quello nativo americano, africano ed europeo. Si conferma poi la collaborazione con l’associazione Italo – brasiliana 'Encontro' che tratterà di cultura brasiliana e con il gruppo Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa proporrà esibizioni di Capoeira, la tradizionale lotta degli schiavi, eletta oggi ad arte marziale dalla bellezza ed eleganza simile a quella della danza.

Performance, mostre e workshop

Interessante il programma di eventi collaterali, sia per professionisti e operatori del settore tattoo che per appassionati e curiosi: si parte venerdì con il seminario sulla Tecnica del tatuaggio Realistico Black & Gray a cura di Stefano Tognoni, per proseguire nel pomeriggio di sabato con l’esibizione di 'Instinctu' - progetto di pittura legato alla tecnica del bodypainting – grazie al quale la persona e l’opera d’arte dialogano in modo armonioso e inusuale, realizzato da Trame a Pois. Sempre sabato si potrà assistere all’esibizione con corde realizzata da Ilaria Macis, Sarca Luca Martello, Winter Giulia Gianni ed Estèban Puzzuoli. Domenica infine lo spettacolo con corde sarà seguito da quello di Alxandre Fuser, che eseguirà una performance di play piercing.

Gli spazi della Tattoo Convention 2018 ospiteranno la mostra fotografica Plurifemminea tatuata bellezza, (supportata da 20 fotografie 50×70) nata ispirandosi alle note 'suicide girls', prodotto iconografico di massa, per ricordare a tutti che non esistono solo donne 'social' molto tatuate e modellate chirurgicamente, ma anche donne comuni, molto tatuate, ma con vite normali: mamme di famiglia, lavoratrici e donne dalla bellezza semplice che, a differenza della modella sul social, vengono ancora ghettizzate perché non 'dive', non mainstream, non glamour.

Informazioni utili

Il biglietto d’ingresso può essere acquistato on line sul circuito CiaoTicket o direttamente nella biglietteria di Palazzo dei Congressi. Sono previsti speciali abbonamenti per gli ingressi 2 o 3 giorni consecutivi. Si ricorda che i locali sono climatizzati e che non è ammesso l’ingresso degli animali.

ORARI:

Venerdì 14 settembre: 15:00 – 24:00

Sabato 15 settembre: 10:00 – 24:00

Domenica 16 settembre: 10:00 – 21:00

COSTO BIGLIETTO INTERO

12,00 euro

COSTO BIGLIETTO RIDOTTO

Venerdì e Sabato dopo le ore 21.00: 8,00 euro

Ingresso gratuito fino a 13 anni